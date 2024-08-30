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Царьград

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Жители Анапы пожаловались Бастрыкину на незаконную мечеть, в которой собираются мигранты

Жители Анапы пожаловались Бастрыкину на незаконную мечеть, в которой собираются мигранты

СК РФ проводит проверку по данному факту.В Анапе местные жители обратились к главе СКР Александру Бастрыкину, сообщив о возможном нарушении миграционного законодательства на территории курорта .

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
И как раз рядом со строящейся ж/д веткой до Новоросса и Анапским заказником...... Администрацию Анапы пора на ковер без вазелина пинать.............
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17 час.

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