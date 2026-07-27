Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Аферисты крадут деньги пользователей, предлагая посмотреть «Одиссею»

Аферисты крадут деньги пользователей, предлагая посмотреть «Одиссею»

Мошенники создают фальшивые сайты с предложением посмотреть новый фильм «Одиссея» за 12 рублей — после введения данных банковской карты, у пользователя списывается обозначенная сумма, а затем оставшиеся деньги, рассказали в «Лаборатории Касперского».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии