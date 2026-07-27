Аферисты крадут деньги пользователей, предлагая посмотреть «Одиссею»

Мошенники создают фальшивые сайты с предложением посмотреть новый фильм «Одиссея» за 12 рублей — после введения данных банковской карты, у пользователя списывается обозначенная сумма, а затем оставшиеся деньги, рассказали в «Лаборатории Касперского».