Аферисты крадут деньги пользователей, предлагая посмотреть «Одиссею»

Мошенники создают фальшивые сайты с предложением посмотреть новый фильм «Одиссея» за 12 рублей — после введения данных банковской карты, у пользователя списывается обозначенная сумма, а затем оставшиеся деньги, рассказали в «Лаборатории Касперского».
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