Филиппо: Трамп полностью отступился от Зеленского

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что высказывания президента США Дональда Трампа свидетельствуют о полном отказе американского лидера от поддержки Владимира Зеленского.
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