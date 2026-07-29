БПЛА ВС России сорвали подвоз боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили маршруты снабжения позиций ВСУ в Запорожской области и с помощью ударных дронов сорвали подвоз боеприпасов и продовольствия украиснких оккупантов.
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