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БПЛА ВС России сорвали подвоз боеприпасов ВСУ в Запорожской области

БПЛА ВС России сорвали подвоз боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили маршруты снабжения позиций ВСУ в Запорожской области и с помощью ударных дронов сорвали подвоз боеприпасов и продовольствия украиснких оккупантов.

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