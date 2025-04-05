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Царьград

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"Дом не велик, а присесть не велит": Займитесь уборкой 5 апреля. Что можно и нельзя делать - народные приметы

"Дом не велик, а присесть не велит": Займитесь уборкой 5 апреля. Что можно и нельзя делать - народные приметы

В народном календаре 5 апреля известно как Никонов день. Рассказываем, что можно и что нельзя делать в этот день в соответствии с народными приметами.

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