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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин проиграл 6-й матч подряд, пропустив 3 шайбы от «Нью-Джерси»

Илья Сорокин отразил 26 бросков из 29 в матче с «Нью-Джерси» (0:4). Четвертый гол «Девилс» забили в пустые ворота на 56-й минуте.

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