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Одни из лучших сотрудников Уссурийского ЛРЗ получили награды к профессиональному празднику

Одни из лучших сотрудников Уссурийского ЛРЗ получили награды к профессиональному празднику

Сегодня, 1 августа, в России отмечается День железнодорожника. Накануне слова благодарности за труд принимал от руководства и почетных гостей коллектив Уссурийского локомотиворемонтного завода.

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