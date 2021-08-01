Одни из лучших сотрудников Уссурийского ЛРЗ получили награды к профессиональному празднику

Сегодня, 1 августа, в России отмечается День железнодорожника. Накануне слова благодарности за труд принимал от руководства и почетных гостей коллектив Уссурийского локомотиворемонтного завода.
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