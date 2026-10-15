Лето для многих из нас — это не просто время отпусков, а целый период, который хочется провести с максимальным удобством.
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