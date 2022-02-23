Товарищеские матчи. ЦСКА против «Авангарда», «Салават» сыграет с минским «Динамо»

Клубы КХЛ проводят товарищеские игры во время перерыва в чемпионате. ЦСКА – «Авангард» – 13:00 «Динамо» Минск – «Салават Юлаев» – 13:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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