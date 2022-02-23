Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Зимин
    Козлы долбанные, спорт вне политики.УЕФА перенесет фи...
  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...

Товарищеские матчи. ЦСКА против «Авангарда», «Салават» сыграет с минским «Динамо»

Клубы КХЛ проводят товарищеские игры во время перерыва в чемпионате. ЦСКА – «Авангард» – 13:00  «Динамо» Минск – «Салават Юлаев» – 13:00  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх