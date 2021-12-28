Главного санитарного врача США раскритиковали за «диктаторские» решения

Американские пользователи соцсетей обрушились с критикой в адрес главного медицинского советника президента США, доктора Энтони Фаучи после того, как он заявил о необходимости ввести обязательную вакцинацию для всех пассажиров внутренних авиарейсов.
Американские пользователи соцсетей обрушились с критикой в адрес главного медицинского советника президента США, доктора Энтони Фаучи после того, как он заявил о необходимости ввести обязательную вакцинацию для всех пассажиров внутренних авиарейсов.
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