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Главного санитарного врача США раскритиковали за «диктаторские» решения

Главного санитарного врача США раскритиковали за «диктаторские» решения

Американские пользователи соцсетей обрушились с критикой в адрес главного медицинского советника президента США, доктора Энтони Фаучи после того, как он заявил о необходимости ввести обязательную вакцинацию для всех пассажиров внутренних авиарейсов.

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