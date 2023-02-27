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Футбольные фанаты в Турции требуют отставки правительства

Футбольные фанаты в Турции требуют отставки правительства

Лозунги с критикой властей скандировали на матчах с участием крупных футбольных клубов страны. Как это может повлиять на грядущие президентские выборы?«Hukumet istifa!», то есть «Правительство в отставку!» — за последние шесть лет со времен подавления попытки госпереворота в Турции такие лозунги там не часто услышишь даже на оппозиционных демонстрациях.

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