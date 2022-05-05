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Киевские власти просят у США противокорабельные ракеты, чтобы «спасти Африку от голода»

Киевские власти просят у США противокорабельные ракеты, чтобы «спасти Африку от голода»

Украинская делегация, посетившая США на прошлой неделе, переделала американскому президенту Джо Байдену просьбу Владимира Зеленского о предоставлении его стране противокорабельных ракет.

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