Киевские власти просят у США противокорабельные ракеты, чтобы «спасти Африку от голода»

Украинская делегация, посетившая США на прошлой неделе, переделала американскому президенту Джо Байдену просьбу Владимира Зеленского о предоставлении его стране противокорабельных ракет.
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