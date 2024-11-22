России необходимы трудовые мигранты на фоне напряженной демографической ситуации в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
В Кремле заявили о потребности в мигрантах
Комментарии
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EJ
Elvyra Jariomenko
Какой кашмар!!! Российские мужики уже не справляются со своими обязаностьями I😅
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15 час.
alik3456 Джексон
Мужики на СВО , а тут только чиновники и мигранты.
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15 час.
EJ
Elvyra Jariomenko
Это точно.
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3 час.
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