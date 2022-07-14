Хлое Кардашьян ждет второго ребенка от Тристана Томпсона. Его родит суррогатная мать

Сестра Ким Кардашьян, Хлое, и ее бывший возлюбленный Тристан Томпсон после скандального расставания ждут второго ребенка, которого родит суррогатная мать.
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