В Минобороны сообщили о трех сбитых за ночь в Воронежской области БПЛА

Всего над Россией в эту ночь силами ПВО было уничтожено 37 вражеских беспилотников. Над Воронежской областью - 3, над Курской областью - 18, над Орловской областью и Краснодарским краем - по 4, над Ростовской областью - 3, и по 1 беспилотнику было уничтожено над Брянской и Тульской областями, а также Республикой Крым.