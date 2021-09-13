Диетолог перечислила полезные для иммунитета продукты, которые не испортят фигуру

Диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты будут особенно полезны в осенний период. Осень — это время, когда организму требуются дополнительные витамины, которые сейчас, когда поднимается новая волна COVID-19, особенно необходимы.
Диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты будут особенно полезны в осенний период. Осень — это время, когда организму требуются дополнительные витамины, которые сейчас, когда поднимается новая волна COVID-19, особенно необходимы.
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