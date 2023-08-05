"МОСКВУ ПОСТРОИЛИ КАЗАХИ, АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ВОЗВЕЛИ КРЕМЛЬ". РУССКУЮ ИСТОРИЮ ПЕРЕПИСЫВАЮТ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Валерий Викторович Баженов

" столицей Российской Империи являлся Санкт-Петербург" Именно так. В Московской тартарии жили разные народы. Неудивительно что на старинных гравюрах и рисунках на куполах нет крестов, а незадолго до вторжения Наполеона в Московкую тартарию царь Александр и Наполеон принимали представителей Московии. И на рисунке отнюдь не русские люди были изображены. Считаю нужно глубже изучать этот вопрос, рассматривая все старинные источники. Одних и тех же людей в разных местах и называли по разному. И здесь нельзя тупо становится на одну сторону. Кстати Иоан грозный есть представитель чингизидов. А Тартарию до сих пор замалчивают и в учебниках и в научных трудах. С чего бы это происходит? История и так уже много раз переписана под нужды победителей. А к ксенофобии и русофобии отношусь отрицательно.