БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"МОСКВУ ПОСТРОИЛИ КАЗАХИ, АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ВОЗВЕЛИ КРЕМЛЬ". РУССКУЮ ИСТОРИЮ ПЕРЕПИСЫВАЮТ ДЛЯ МИГРАНТОВ

"МОСКВУ ПОСТРОИЛИ КАЗАХИ, АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ВОЗВЕЛИ КРЕМЛЬ". РУССКУЮ ИСТОРИЮ ПЕРЕПИСЫВАЮТ ДЛЯ МИГРАНТОВ

ФОТО: ЦАРЬГРАД "Кремль построили азербайджанцы", "Москву основал Хан Москал из рода Дулатов", "Москва – это копия города Сарайшык в Казахстане".

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Комментарии
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СЭМЭН Иваницкий
чЮРЬКА...
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11 мин.
Сергей Сидоров
Необходим жесткий учёт всех мигрантов. При нарушении любого Закона России высылка из России с запретом въезда лет на 500, и разумеется ликвидация национальных диаспор ставших рассадником криминала.
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8 мин.
Валерий Викторович Баженов
&quot; столицей Российской Империи являлся Санкт-Петербург&quot; Именно так. В Московской тартарии жили разные народы. Неудивительно что на старинных гравюрах и рисунках на куполах нет крестов, а незадолго до вторжения Наполеона в Московкую тартарию царь Александр и Наполеон принимали представителей Московии. И на рисунке отнюдь не русские люди были изображены. Считаю нужно глубже изучать этот вопрос, рассматривая все старинные источники. Одних и тех же людей в разных местах и называли по разному. И здесь нельзя тупо становится на одну сторону. Кстати Иоан грозный есть представитель чингизидов. А Тартарию до сих пор замалчивают и в учебниках и в научных трудах. С чего бы это происходит? История и так уже много раз переписана под нужды победителей. А к ксенофобии и русофобии отношусь отрицательно.
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4 мин.

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