Алексей Панин* вновь под прицелом общественности: русские артисты провели провокационный перформанс в США

Ю

Юрий Зубрин

нЕ ОБРАЩАЙТЕ НА НИХ ВНИМАНИЕ,УЕХАЛИ ,НУ И УЕХАЛИ .пРОСТО ПОДНИМИТЕ ВЫСОКО РУКУ И, РЕЗКО ЕЕ ОПУСТИВ,СКАЖИТЕ :"нУ И Х...Й С НИМИ!"Много чести обращать внимание на их ,как вы пишите ,"перфомансы"....