Алексей Панин* вновь под прицелом общественности: русские артисты провели провокационный перформанс в США Елена ГалицкаяНа днях российский актер Алексей Панин* снова стал объектом общественного внимания, после того как он, вместе с музыкантом Максимом Покровским, провел провокационный перформанс в США.
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