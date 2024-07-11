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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Нюша заговорила о Криде после объявления о разводе

Певица Нюша откровенно рассказала об отношениях с Егором Кридом. После того, как Нюша объявила о разводе с Игорем Сивовым и вернулась из Дубая в Москву, поклонники немедленно начали предполагать, что она может вновь встречаться со своим бывшим возлюбленным — рэпером Егором Кридом.

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