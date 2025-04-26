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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монреаль» обыграл «Вашингтон» (6:3) в 3-м матче серии при 40:21 по броскам в створ. Стартовые вратари обеих команд – Монтембо и Томпсон – получили травмы

«Монреаль» обыграл «Вашингтон» (6:3) в 3-м матче серии при 40:21 по броскам в створ. Стартовые вратари обеих команд – Монтембо и Томпсон – получили травмы

«Канадиенс» сократили отставание в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Кэпиталс» (1-2).  Преимущество канадского клуба по броскам в створ оказалось почти двукратным – 40:21.

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