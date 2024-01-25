5 признаков того, что пришло время расстаться с другом

Мы часто ожидаем, что наши дружеские отношения будут лёгкими, но иногда разрыв неизбежен. Вот как определить, что дружба исчерпала себяВ отличие от романтических отношений, мы часто ожидаем, что наши дружеские отношения будут лёгкими.