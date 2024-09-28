Смольный в 2025 году ожидает от туристического налога 1 млрд рублей Об этом на совещании с регионами в Смольном рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.
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Смольный в 2025 году ожидает от туристического налога 1 млрд рублей Об этом на совещании с регионами в Смольном рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.