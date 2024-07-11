Около 2500 молодых ямальцев побывали на мероприятиях Движения Первых в 2024 году

Порядка 2500 молодых жителей Ямала побывали на встречах и мероприятиях Движения Первых. Такие встречи были инициированы губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым после просьб, озвученных в ходе «Честного маршрута».
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