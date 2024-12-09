Китайские производители чипов начали предоставлять скидки до 40 % на свои усл...

Китайские производители чипов начали предоставлять скидки до 40 % на свои услугиИмеющиеся санкции США и союзников не очень ограничивают доступ китайских компаний к оборудованию для производства чипов по зрелым техпроцессам, поэтому местная полупроводниковая промышленность не только стремительно наращивает мощности, но и начинает давить на зарубежных конкурентов своей агрессивной ценовой политикой.