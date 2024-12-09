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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Китайские производители чипов начали предоставлять скидки до 40 % на свои усл...

Китайские производители чипов начали предоставлять скидки до 40 % на свои усл...

Китайские производители чипов начали предоставлять скидки до 40 % на свои услугиИмеющиеся санкции США и союзников не очень ограничивают доступ китайских компаний к оборудованию для производства чипов по зрелым техпроцессам, поэтому местная полупроводниковая промышленность не только стремительно наращивает мощности, но и начинает давить на зарубежных конкурентов своей агрессивной ценовой политикой.

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