КОТ КОСТЯН Запад опозорен тем, что допустил появление у Москвы сильных и решительных союзников в столь трудный час.
Лидер Ирана сказал громко, но услышали не все: Почему Тегеран "рвёт" отношения с Москвой?
Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Все ясно, как белый день. Не жизнь человека важна, а ДЕНЬГИ, руки загребущие у запада, у америкосов, им все мало вот и создают ХАОС, где изловить можно желаемое.
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5 час.
Николай Герасименко
Не думаю, что авторке дано знать более того, что лежит на поверхности. От сюда и аналитические выводы с долей астрологического прогноза. Это конечно право любого графомана, поставившего целью заработать бабла, но не с целью просветить своих читателей.
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5 час.
Юрий Золотарев
Ххоспидя-а-а! Как же отвратительны все, кто так или иначе связан с бандероснёй!!
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5 час.
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