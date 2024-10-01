Лидер Ирана сказал громко, но услышали не все: Почему Тегеран "рвёт" отношения с Москвой?

ИРИНА МАЛЫШЕВА Все ясно, как белый день. Не жизнь человека важна, а ДЕНЬГИ, руки загребущие у запада, у америкосов, им все мало вот и создают ХАОС, где изловить можно желаемое.

Николай Герасименко Не думаю, что авторке дано знать более того, что лежит на поверхности. От сюда и аналитические выводы с долей астрологического прогноза. Это конечно право любого графомана, поставившего целью заработать бабла, но не с целью просветить своих читателей.