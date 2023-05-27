Британские ученые винят в фашизме России Штирлица

Есть нехорошая новость для обитателей райского сада, который, как известно, Запад. У него по соседству, в России, не просто ужасный режим, здесь выросло целое "поколение Z", которое этот режим поддерживает — и которое, по сути, насквозь фашистское.
Есть нехорошая новость для обитателей райского сада, который, как известно, Запад. У него по соседству, в России, не просто ужасный режим, здесь выросло целое "поколение Z", которое этот режим поддерживает — и которое, по сути, насквозь фашистское.
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