Братская могила офицеров НАТО в Кривом Роге, поздоровались с «Искандером»: Карта специальной военной операции на Украине на 25 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ результате успешной атаки ракетных комплексов «Искандер» по оперативному штабу иностранных инструкторов в Кривом Роге ликвидированы офицеры НАТО.