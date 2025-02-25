Братская могила офицеров НАТО в Кривом Роге, поздоровались с «Искандером»: Карта специальной военной операции на Украине на 25 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ результате успешной атаки ракетных комплексов «Искандер» по оперативному штабу иностранных инструкторов в Кривом Роге ликвидированы офицеры НАТО.
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