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Царьград

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Атман требует помощи: конфликт с физиотерапевтом на US Open 2026

Атман требует помощи: конфликт с физиотерапевтом на US Open 2026

На Открытом чемпионате США 2026 французский теннисист Теренс Атман не получил помощь от физиотерапевта, столкнувшись с отказом из-за подозрения на судороги.

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