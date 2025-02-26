Депутат Рады напомнил Зеленскому об обещании по украинским ресурсам

Бывший спикер Верховной Рады и депутат Дмитрий Разумков в эфире YouTube рассказал о том, что Владимир Зеленский до начала специальной военной операции (СВО) обещал направить доходы от природных ресурсов на благо детей.
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