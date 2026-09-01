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Царьград

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Неизвестный дважды поджёг дверь в московской квартире с детьми

Неизвестный дважды поджёг дверь в московской квартире с детьми

В Москве на улице Пестеля неизвестный дважды поджёг дверь квартиры, где находились дети. Поджоги связывают с бывшим собственником, который, как утверждает соседка, не смирился с продажей.

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