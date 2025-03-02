Newsmax: F-16 сопровождали три самолета в закрытой зоне в районе поместья Трампа

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) США поднимали в воздух для сопровождения гражданских самолетов в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположено поместье американского президента Дональда Трампа.
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