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Треть россиян не хочет стать миллионерами

Треть россиян не хочет стать миллионерами

Россияне оценили свои возможности стать миллионерами. Исследование УК ПСБ показало, что многие граждане страны хотят и планируют в ближайшие годы ими стать: в основном за счет формирования сбережений, увеличения рабочей нагрузки и инвестиций.

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