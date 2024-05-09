Захарова назвала политику Санду сопоставимой с экспериментами Третьего рейха

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что политика президента Молдавии Майи Санду сопоставима с проводимыми Третьим рейхом экспериментами над национальностью и языком людей.
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