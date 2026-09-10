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Трамп пообещал 5 тысяч долларов каждому американцу в случае победы республиканцев

Трамп пообещал 5 тысяч долларов каждому американцу в случае победы республиканцев

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить 5 тысяч долларов каждому совершеннолетнему американцу, если республиканцы победят на предстоящих выборах.

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