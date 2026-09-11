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Орловские новости

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ВТБ назвал шесть популярных схем мошенничества с картами

ВТБ назвал шесть популярных схем мошенничества с картами

Мошенники всё чаще используют онлайн-игры, соцсети и сайты знакомств, предлагая россиянам стать участниками схем по обналичиванию похищенных средств.

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