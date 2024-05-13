15+ доказательств того, что выпускной — это не только ленточки через плечо и школьный вальс

Школьный выпускной — один из тех праздников, которые бывают раз в жизни. Одни вспоминают о нем с удовольствием и восторгом, другие же в свое время просто получили аттестат и пропустили торжество, третьи разочаровались в последнем школьном вечере.
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