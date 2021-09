Мы салатам всегда рады. Легкий, но сытный салат с шиитаке прекрасно дополнит и обед, и ужин. Для приготовления 4 порций нужно: 400 г шиитаке 5 небольших молодых картофелин 200 г зеленых листьев (романо, руккола, шпинат, мангольд) 1 средний стебель лука порея (белая часть + 2 см зеленой) 2–3 зубчика чеснока 100 мл оливкового масла сок […] The post Теплый салат с шиитаке, картофелем и зелеными листьями first appeared on ЭХО МЕДИА.