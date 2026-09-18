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Татар-информ

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«Выбрал будущее России»: глава Минздрава Мурашко проголосовал через ДЭГ

«Выбрал будущее России»: глава Минздрава Мурашко проголосовал через ДЭГ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проголосовал на выборах в Госдуму. Он сделал свой выбор при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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