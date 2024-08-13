Отправившегося на Украину российского министра решили заменить участником СВО

Министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петра Шамаева, отправившегося в зону боевых действий на Украину, решили заменить 29-летним участником специальной военной операции (СВО) Игорем Юргиным.
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