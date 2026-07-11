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Высота как у 7-этажного дома, 70 метров солнечных панелей и до 150 кВт вычислительной мощности: раскрыты характеристики спутника SpaceX AI1

Высота как у 7-этажного дома, 70 метров солнечных панелей и до 150 кВт вычислительной мощности: раскрыты характеристики спутника SpaceX AI1

По сути это орбитальный дата-центр с жидкостной системой охлажденияКомпания SpaceX раскрыла новые детали проекта Starmind — будущей орбитальной сети дата-центров, которая должна стать крупнейшей космической вычислительной инфраструктурой для задач искусственного интеллекта.

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