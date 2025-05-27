РИА Новости: ВСУ потеряли контроль над трассой от границы в Сумы

Украина использовала ее для переброски личного состава После отступления из Беловод украинская армия утратила контроль над одной из ключевых трасс, ведущих от границы напрямую в Сумы, заявили РИА Новости в российских силовых структурах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии