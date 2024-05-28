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На примере пациентов врач Бояринова показала, как можно есть сладкое и не толстеть

На примере пациентов врач Бояринова показала, как можно есть сладкое и не толстеть

Одни поправляются от маленькой булочки, другие сохраняют вес, даже если едят много. Почему так происходит? Дело в генетике или есть другой фактор ожирения? На примере двух пациентов объяснила кардиолог Бояринова.

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