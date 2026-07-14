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14-летний эксперимент завершился: Jaguar Land Rover останавливает всё производство машин в Китае

14-летний эксперимент завершился: Jaguar Land Rover останавливает всё производство машин в Китае

Завод переключается на новый китайский бренд Freelander Смартфон Google Pixel 11 Pro Fold показали до анонсаКомпания Jaguar Land Rover официально завершила свой 14-летний эксперимент по локализации производства в Китае.

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