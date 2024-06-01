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Танковый биатлон: прощай или до свидания?

Танковый биатлон: прощай или до свидания?

Ты помнишь, как все начиналось? Все действительно было впервые и вновь, прайм-тайм на Первом канале, повторы на «Звезде» и РТР… Потом, конечно, все немного упростилось, и от лучшего времени на Первом осталось лишь трансляции на «Звезде», но когда-то танковый биатлон блистал.

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