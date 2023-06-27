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CNN: тело, найденное туристами в горах Калифорнии, принадлежит актеру Сэндсу

CNN: тело, найденное туристами в горах Калифорнии, принадлежит актеру Сэндсу

Тело, обнаруженное в горах Калифорнии, принадлежит британскому актеру Джулиану Сэндсу, известному зрителям по ролям в фильмах "Чернокнижник" и "Комната с видом", сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Сан-Бернардино.

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