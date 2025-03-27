СФ одобрил закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы Днем воинской славы

Валентина Матвиенко отметила, что принятие этого решения является важным шагом для сохранения памяти о значимых исторических событиях в России Совет Федерации на заседании одобрил закон об установлении дня окончания Ленинградской битвы 9 августа Днем воинской славы.
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