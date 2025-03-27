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Петербургский дневник

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СФ одобрил закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы Днем воинской славы

СФ одобрил закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы Днем воинской славы

Валентина Матвиенко отметила, что принятие этого решения является важным шагом для сохранения памяти о значимых исторических событиях в России Совет Федерации на заседании одобрил закон об установлении дня окончания Ленинградской битвы 9 августа Днем воинской славы.

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