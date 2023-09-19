Первый закон Украины

Война качает нас на эмоциональных качелях, подбрасывая их то в одну, то в другую сторону. Пару дней назад мы с тревогой следили за тем, что там получается у украинцев с наступлением под Работино, и переживали за рабочих судостроительного завода.
Война качает нас на эмоциональных качелях, подбрасывая их то в одну, то в другую сторону. Пару дней назад мы с тревогой следили за тем, что там получается у украинцев с наступлением под Работино, и переживали за рабочих судостроительного завода.
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