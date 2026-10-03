Один человек погиб и девять пострадали при атаках БПЛА в ДНР

Один человек погиб и еще девять получили ранения и травмы в результате атак беспилотников в Донецкой Народной Республике 3 октября.
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