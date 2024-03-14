Спецпредставитель ООН Доухань заявила о дискриминации русскоговорящих в Германии

Односторонние санкции ЕС в отношении русскоговорящих граждан ФРГ и средства их обеспечения противоречат стандартам в области прав человека, заявила спецпредставитель Организации Объединенных Наций (ООН) Алена Доухань.
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