В Германии раскритиковали Столтенберга за слова об Украине

Бизнесмен Дотком осудил слова Столтенберга о поддержке Киева со стороны ФРГ Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком раскритиковал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Германия является «лидером» в плане военной поддержки Украины.